Fußball, Kreisliga A Piatkowski überragt beim SCR II

Fußball-Kreisliga A Solingen: Tuspo Richrath – SSVg 06 Haan 7:2 (4:0). Am vorletzten Spieltag feierten die Richrather den 30. Saisonsieg. Eine überragende Vorstellung im ersten Spielabschnitt legte hier den Grundstein für den Erfolg. Dustin Beyen erzielte schon nach sechs Minuten den Führungstreffer. Alen Vincazovic (25./31.) und Marco Uebber (33.) machten mit ihren Toren gegen das Schlusslicht frühzeitig alles klar. Alexander Rüttgers (67.), Brando de Gracia (77.) und Emil Vincazovic (79.) trugen sich im zweiten Spielabschnitt noch in die Torschützenliste ein. Die Gegentore in der 59. und 84. Minute hatten nicht mehr als statistischen Charakter.