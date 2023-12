Fragende Blicke beim Abbiegen Richtung Rathausplatz: „Ist denn schon Weihnachtsmarkt?“ Passanten wissen die Antwort: „Nein, erst vom nächsten Donnerstag an, das hier ist der Feierabendmarkt“, so die kundige Antwort am frühen Donnerstagabend dieser Woche.