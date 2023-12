Verkaufsoffener Sonntag in Monheim Glühwein zum Einkaufsbummel kommt gut an

Egal ob Kinder auf Schlittschuhen, Eltern auf der Suche nach Geschenken oder Anwohner beim gemütlichen Bummeln durch die Innenstadt. Es herrschte am Wochenende großer Andrang in der neuen Monheimer Mitte und in der Altstadt. Neben dem Monheimer Sternenzauber am Eierplatz sowie dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt lockte gestern zudem der verkaufsoffene Sonntag die Menschen nach Monheim.