Sonntag verkaufsoffen Monheim lockt mit Live-Musik und Glüh-Gin

In der von der städtischen Wirtschaftsförderung eingerichteten „Gänseliesels Weihnachtslounge“ mit weichen Fellen, dekorierten Tischen und vielen kleinen Lichtern unterhielt zum Auftakt am Donnerstag Saxophonist Juan Gutierrez. Auf der Speisekarte finden sich unter anderem Grillspezialitäten von der Marienburg-Gastronomie, dazu etwa Pilz-Maronen-Ragout, Ochsenbäckchen oder Lachs. Auch pure Heißgetränktrinker sind willkommen, sie haben die Auswahl etwa unter alkoholfreiem Punsch, Glühwein und Glüh-Gin. Dies dürften besonders Wacholder-Fans sehr ginvoll finden. Zu alldem leuchtet die Gänseliesel mit den zwar nicht heiligen, aber doch drei Gänsen. Geöffnet ist bis Sonntag, 21 Uhr (Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr). Nach Violinistin Pauline Moser am Freitag, musizieren am Samstag Oliver Hanfs („Akustik Pop“) und am Sonntag noch mal Saxophonist Juan Gutierrez.