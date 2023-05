Mittelmeer und Karibik locken Hohe Preise schrecken Reisende nicht ab

Teures Leben, Angst vor kostspieligen Investitionen in neue Heizsysteme, Erderwärmung und drastisch gestiegene Reisekosten – nichts davon hält die Menschen in der Region vom wohlverdienten Urlaubstrip ab. Eher das Gegenteil ist der Fall. Ralph Hoyer, der seit 30 Jahren sein Reisebüro H&S Reisen in Langenfeld-Langfort betreibt, spürt deutlich „das Nachholbedürfnis der Leute“ nach der Abstinenz während der Pandemie. „Das Geschäft läuft sehr gut, fast besser als vor Corona“, sagt er. „Das Geld sitzt locker. Ich weiß natürlich nicht, ob viele ihren Dispo bis zur Grenze ausreizen, um endlich wieder mal weg zu kommen.“