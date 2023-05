St. Sebastianus Schützenbruderschaft Monheim Gertrud Schmidt ist neue Kaiserin

Monheim · Zur Eröffnung des Schützenheims kamen am Samstag rund 80 Gäste. Nach der Messe an St. Gereon zogen die Schützen in einem kleinen Umzug mit Blasmusik zum Frühschoppen auf dem Schützenplatz Am Werth.

29.05.2023, 13:00 Uhr

Gertrud Schmidt Schützenkaiserin, Niklas Kim Schülerprinz und Werner Schmidt (v. re.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Königsschießen, Schießen der Ehrengäste, Krönungsmesse an St. Gereon und Blasmusikfrühschoppen standen am Pfingswochenende auf dem Programm der Monheimer Sebastianer. „Wir hatten herrliches Kaiserinnenwetter“, freut sich Brudermeister Horst Klenner. Und so wurde Gertrud Schmidt (re.) schließlich zur Schützenkaiserin gekürt. Niklas Kim (mitte) ist Schülerprinz, Raphael Libertus (nicht abgebildet) ist neuer Jungprinz, Prinzgemahl Werner Schmidt (li.). Die St. Sebastianer konnten jetzt endlich ihr renoviertes Schützenheim Am Werth einweihen. „Das wurde von allen Seiten gelobt und gut angenommen“, sagt Klenner. pc/RP-Foto: Matzerath

(pc)