Langenfelder Qualitätsoffensive 20.000 Euro für Projekte in Kitas

(og) Nicht nur für den Offenen Ganztag stellt die Stadt Langenfeld Geld für besondere Projekte zur Verfügung, sondern auch für die 18 Kindertageseinrichtungen. Knapp 20.000 Euro verteilt sie. Für die Kita am Geranienweg wird es 1070 Euro geben, damit die mathematische Bildung gefördert werden kann. Neue Ordnungssysteme kann die Einrichtung am Brückentor für 800 Euro anschaffen. Die Kindertagesstätte an der Jahnstraße kann mit 1820 Euro ein Ballprojekt umsetzen. Die Kita Fahlerweg bekommt 790 Euro für drei kleinere Projekte. Aktionen auf der Plauderbank will die Einrichtung an der Langforter Straße starten. Sie bekommt 1000 Euro. Einen programmierbaren Roboter (Bee-Bot) kann die Kindertagesstätte an der Immigrather Straße anschaffen (650 Euro). 1530 Euro gib es für die Kita Götscher Weg. Dort soll Bewegung mit Hilfe von Schaukeln gefördert werden. Bewegung unterstützen will auch die Kita Villa Zaunkönige. Sie erhält 1600 Euro aus der Qualitätsoffensive der Stadt. Die Evangelische Kita Unterm Regenbogen kann für 1500 Euro das Projekt Snoezelen-Raum umsetzen. Fürs Experimentieren im Freien bekommt die Caritas Kita St. Maria 920 Euro. Die Awo-Kita Langforter Straße will mit „Licht und Schatten“ spielen und bekommt 878 Euro. In der katholischen Einrichtung St. Josef soll es in Rollenspielen um Vielfalt gehen (750 Euro). Der Heilpädagogische Kindergarten des Kreises Mettmann setzt auf Sprachförderung und wird eine Leseecke einrichten (1500 Euro). Für mehr Bewegung stellt die Stadt der katholischen Kita St. Martin 1400 Euro zur Verfügung. Die katholische Kita St. Paulus baut ein Tipi auf dem Außengelände auf (1229 Euro) und St. Pius schafft Leuchttische für Forschungszwecke an (609 Euro).