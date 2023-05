German Football League 2 Longhorns starten mit empfindlicher Klatsche

Die Bedingungen hätten kaum besser sein können: Am Samstag starteten die Langenfeld Longhorns im Jahnstadion vor 1700 Zuschauern und unter blauem Himmel in die Saison der German Football League 2. Obwohl die Langenfelder sich nach der herausragenden letzten Saison viel vorgenommen hatten, stand am Ende eine ernüchternde 12:42-Niederlage gegen Hildesheim. „Wir haben heute einen rabenschwarzen Tag erwischt. Durch viele eigene Strafen und selbstverschuldete Ballverluste haben wir uns das Leben unnötig schwergemacht. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass die Hildesheimer ein sehr starkes Spiel abgeliefert haben“, kommentierte Chefcoach Michael Hap.