Gesichter der Stadt Der Mann, der Langenfeld zur Mitte verhalf

Die Mitglieder des Rates haben ihn so manches Mal verwünscht: Dr. Siegfried Honert, von 1980 bis 1996 Stadtdirektor in Langenfeld. Als energischer junger Mann mit eigenen Ideen und Vorstellungen kam er am 1. Februar 1980 in die Stadt und störte auf einmal die alt gewohnten Kreise. Doch Honert ließ sich nicht beirren und wurde zu dem Mann, der das Gesicht der Stadt, die jetzt 75 Jahre alt wird, am meisten mit geprägt hat. „Als ich mein Amt damals antrat, hatte ich zwei Aufträge: Ich sollte eine Stadtmitte schaffen, und ich sollte Gewerbe ansiedeln und für Arbeitsplätze sorgen, denn es gab zu viele Auspendler“, erzählt er. Um es vorweg zu nehmen: Beides ist gelungen.