Motto „Gans heldinnenhaft“ Monheimer Stadtfest 2024 startet mit Fußball-EM

Manchmal ist es ein bisschen viel, was eine Stadt zu wuppen hat. Die Berliner zum Beispiel können ein Lied davon singen. Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, Berlin-Marathon – alles an einem Tag. Das war zu viel für die deutsche (Subventions-)Hauptstadt. Der 26. September 2021 musste quasi wiederholt werden, wenn auch nicht am selben Tag und ohne Marathon. Grund: Im Wahlbezirk standen die Berliner sich die Füße platt wie weiland die Rosi-Konkurrenz in München. Viele Wähler kamen gar nicht an die Urne. „Skandal“, titelten die Gazetten, und Berlin war um einen Spott reicher: „Arm, aber sexy – und doof“.