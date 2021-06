Führungswechsel bei Bayer Monheim : Crop Science: Wechsel an der Spitze

Monheim Bayer ernennt neue kaufmännische Führung für Wachstum und Neuausrichtung. Brett Begemann, Betriebsleiter bei Bayer Crop Science, geht nach 38 Jahren in den Ruhestand.

(og) Rodrigo Santos, derzeit kaufmännischer Leiter von Bayer Crop Science in Lateinamerika, tritt Begemanns Nachfolge an und übernimmt damit die globale kaufmännische Leitung des Geschäfts von Bayer Crop Science. Das teilt der Bayer-Konzern mit. Gleichzeitig übernimmt Mauricio Rodrigues, derzeit Leiter der Finanzabteilung von Bayer Crop Science in Lateinamerika, die kaufmännische Leitung der Division in Lateinamerika und folgt damit auf Santos.