Kultur in Dormagen : Männerchor „Bayer Dormagen“ darf wieder auftreten

Dormagen Nach einer langen Corona-Pause darf der Männerchor „Bayer Dormagen“ aus Dormagen nun wieder auftreten. Die ersten Konzerte sind für die Adventszeit in drei Städten geplant. Wo die Auftritte stattfinden.

Gleich drei Konzerte sind für die Adventszeit geplant, der Auftakt ist am Samstag, 27. November ab 16 Uhr im Max-Ernst-Gymnasium in Brühl geplant. Weiter geht es am darauffolgenden Sonntag, 28. November, ab 16 Uhr in der Evangelischen Petruskirche in Merheim. Abschließend singt der Männerchor am Samstag, 4. Dezember, ab 16 Uhr in der Christuskirche in Dormagen.