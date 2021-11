Bedburg-Hau : LVR-Klinik will Bereich der Altersmedizin weiter ausbauen

Anita Tönnesen-Schlack (3.v.l.) und Stephan Lahr (5.v.l.) von der LVR-Klinik begrüßten AOK-Regionalleiter Manrico Preissel (4.v.l). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau Die Gerontopsychiatrie und die Neurologie arbeiten in der LVR-Klinik Bedburg-Hau im Bereich der Altersmedizin zusammen und wollen die Arbeit daran weiter intensivieren.

Das erklärten der Chefarzt der Neurologie, Christoph Baumsteiger, und die Chefärztin der Gerontopsychiatrie, Dorothee Maliszewski-Makowka. Es gehe unter anderem um die Behandlung von Demenz und Depressionen im Alter.

Die von Maliszewski-Makowka geleitete Erwachsenen-Psychiatrie I mit dem Schwerpunkt komplexer psychiatrischer Krankheitsbilder, insbesondere bei älteren Menschen, Erwachsenen mit verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen, Menschen mit geistigen Behinderungen und Baumsteigers Neurologie bilden den Kern des Stationsgebäudes der LVR-Klinik, wo der Neubau der Erwachsenen-Psychiatrie entlang des Johann-van-Aken-Rings an die Föhrenbachklinik andockt, in der die Neurologie untergebracht ist.

Der Leiter der AOK Regionaldirektion Kleve-Wesel, Manrico Preissel, besuchte am Montag den modernen Psychiatrie-Bau zusammen mit Servan Sayman, Leiter Regionales Gesundheitsmanagement, und Ismet Kezer, Leiter der AOK in Kleve. Stephan Lahr, kaufmännischer Direktor der LVR-Klinik und die ärztliche Direktorin Anita Tönnesen-Schlack begrüßten den Besuch bei einer Diskussion über die Arbeit der LVR-Klinik vor einem Rundgang durch den Neubau, der seit einem Jahr bezogen ist. In dem Bau ist auch das Aufnahmezentrum der LVR-Klinik untergebracht, ebenso wie zwei Stationen der Sucht.

Er wolle sich ein Bild von der Arbeit in der Psychiatrie machen, beispielsweise, wie viele Mitarbeiter im Einsatz sind, wenn es zu einer Aufnahme komme, sagte Preissel. Dann steht, so erfuhr der AOK-Chef, ein Team von bis zu acht Personen bereit. „Wenn wir eine ruhige Aufnahmesituation haben, dann reichen zwei Mitarbeiter“, sagt Heinz-Gerd Giesen, Pflegedienstleiter der Abteilung. Werde aber ein Patient schon von der Polizei mit Handfessel vorgefahren, müsse das Team mit fünf bis sechs Personen erweitert werden. Ein Team, das Tag und Nacht bereitstehen muss, fügt Tönnesen-Schlack an. „Das sind extra auf Deeskalation geschulte Mitarbeiter“, sagt Sibel Eriel, stellvertretende Pflegedirektorin der LVR-Klinik. Angesichts eines solchen Einsatzes freue man sich dann, so Tönnesen-Schlack, dass man jetzt im Neubau endlich in solchen Situationen gute Türen und Räume hat, die den nötigen Platz auch für eine solche Aufnahme bieten.

Ansonsten habe man mit dem Neubau einen guten Standard erreicht, es sind vor allem Zweibettzimmer, hinzu kommt die Tagesklinik und die Ambulanz, darüber hinaus im älteren Teil des inzwischen von einem zentralen Eingang aus erschlossenen Stationsgebäudes die Neurologie. Man könne hier auf den neuen Stationen eine vergleichsweise offene Therapie angehen, habe Gruppen- und Sitzungsräume, die auch entsprechend genutzt werden, sagt Eriel. In der Psychiatrie sei es ja auch nicht unwichtig, wie das Umfeld auf die Patienten wirke – und das sei in dem Neubau eben deutlich besser.

„Es ist ein lichtes, helles Gebäude“, sagt Lahr. Betten habe man zwar weniger, so der kaufmännische Direktor auf Nachfrage Preissels, aber das habe seinen Grund darin, dass man auch in Geldern den Bau einer entsprechenden Station plane. Man habe den Bau intensiv vor allem mit den Anregungen der Pflegekräfte in einem langwierigen verfahren geplant und gute Erfahrungen gemacht. „Die Stimmung im Neubau ist entspannter“, sagt Maliszewski-Makowka.