Langenfeld : Kleiner Falke wagt sich in die Fußgängerzone

Kleiner Falke wagt sich in die Fußgängerzone

LANGENFELD Fliegen kann er noch nicht, der junge Falke, der am Dienstagabend nahe der Kirche St. Josef plötzlich in der Fußgängerzone Solinger Straße aufgetaucht war.

(mei) Neugierig bestaunten Passanten den ungewöhnlichen Gast, der etliche Fotoaufnahmen über sich ergehen ließ. Schließlich nahmen sich zwei Tierfreunde des jungen Greifvogels an und brachten ihn in einer vom Pfarrbüro besorgten Transportkiste in Sicherheit.