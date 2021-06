Leverkusen und Langenfeld : Loch an der A3 führt zu kilometerlangen Staus

Loch an der A3 führt zu kilometerlangen Staus

Leverkusen/Langenfeld Laut Autobahn GmbH Rheinland ist der Schaden bei einer Spülbohrung für eine Leitungsverlegung unterhalb der Autobahn entstanden.

(gut) Wegen eines größeren Lochs an der Fahrbahn der A 3 sind in Höhe des Rastplatzes „Reusrather Heide“ seit Dienstagabend zwei von drei Fahrspuren in Richtung Köln gesperrt, und zwar im Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Langenfeld und der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen. Die Folge: Kilometerlange Staus, auch auf den Ausweichstrecken im Raum Leverkusen.