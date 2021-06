Corona-Lage am Freitag : Nur noch 24 Neuinfektionen im Kreis Mettmann

Nach rund acht Monaten fällt die Inzidenz im Kreis Mettmann erstmals wieder unter 50. Das Gesundheitsamt meldet zwei verstorbene Corona-Patienten. Der Überblick über die Zahlen am Freitag.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Freitag 498 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 67 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 34 (+3; 10 neu erkrankt, 7 genesen), in Haan 25 (-3, 1 neu, 4 gen), in Heiligenhaus 30 (-3; 2 neu, 5 gen), in Hilden 64 (+1, 16 neu, 15 gen), in Langenfeld 69 (-12; 7 neu, 19 gen), in Mettmann 12 (+2; 3 neu, 1 gen), in Monheim 73 (-16; 8 neu, 24 gen), in Ratingen 87 (-12; 12 neu, 23 gen), in Velbert 98 (-17; 9 neu, 26 gen) und in Wülfrath 6 (+/-0, 0 neu, -1 gen.*). Für Donnerstag meldet der Kreis 43 Neuinfektionen, für Freitag 24.