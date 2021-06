Stadtwette Monheim : Gartenzwerge: Bürgermeister gewinnt Wette

Monheim Monheimer Abenteuerspielplatz bekommt gut 3000 Euro von der Firma Goldbeck. Bürgermeister Daniel Zimmermann hat die Stadtwette gewonnen.

(og) Bürgermeister Daniel Zimmermann hat am 12. Mai gewettet, dass es ihm gelingt, Monheimer zur Einsendung von 400 selbst gestalteten Gartenzwergbildern zu motivieren. Jetzt sind es 500 geworden. Und weil das Monheimer Stadtfest „Gartenzwerg grüßt Gänseliesel“ coronabedingt erneut ausfallen muss, werden die eingereichten Bilder am Wochenende 11./12. Juni die Innenstadt schmücken.

Gewettet hat Zimmermann mit den beiden Niederlassungsleitern der im Rheinpark ansässigen Firma Goldbeck, Björn Bongartz und Ralf Linde. Sie haben verloren. Gewinner sind die Kinder, die den Abenteuerspielplatz Monheim besuchen. Sie bekommen gut 3000 Euro für ihren Platz. Dort möchte der pädagogische Leiter Christoph Heider-Wiesner mit dem Geld möglichst noch in diesen Herbstferien eine Graffiti-Aktion auf dem Gelände an der Kapellenstraße realisieren. Und so wie es jetzt aussieht, werden daran schon wieder weit mehr Kinder teilnehmen können, als es mit Blick auf die Inzidenz bei Abschluss der Wette vor wenigen Wochen noch ausgesehen hat.