Nachfolger von Ralf Weeke : Daniel Wieneke soll Solingens neuer Stadtkämmerer werden

Könnte nach Solingen zurückkehren: Daniel Wieneke ist zurzeit Kämmerer im Ennepe-Ruhr-Kreis. Foto: Stadt Solingen

Solingen Der Neue ist ein alter Bekannter – zumindest, wenn es nach der Solinger Stadtspitze geht. DanielWieneke soll neuer Kämmerer der Stadt Soplingenwerden.

Am Freitag hat Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) den Ältestenrat darüber informiert, dass die Stadtverwaltung dem Rat den 55-jährigen Kreiskämmerer des Ennepe-Ruhr-Kreises, Daniel Wieneke, als neuen Kämmerer für die Klingenstadt vorschlagen wird.

Vorausgesetzt, der Stadtrat stimmt der Personalie bei seiner Sitzung am 16. Dezember zu, wird mit dem Diplom-Volkswirt Wieneke ein Mann nach Solingen zurückkehren, der schon in den Jahren 1998 bis 2012 im Rathaus gearbeitet hat und dementsprechend eine genaue Vorstellung davon besitzen dürfte, wie es um die öffentlichen Finanzen in der Klingenstadt bestellt ist.

Denn immerhin hatte Wieneke, der zunächst im Stab des Oberbürgermeisters tätig gewesen war, am Ende seiner Zeit in Solingen als Leiter des Finanzmanagements gearbeitet. In dieser Funktion bereitete er zusammen mit Stadtkämmerer Ralf Weeke (SPD) und dem damaligen OB Norbert Feith (CDU) im Jahr 2011 unter anderem die Bürgerhaushaltskampagne „Solingen spart!“ vor.