Corona in Solingen : Josef Neumann (SPD) fordert allgemeine Impfpflicht

Solingen Der Landtagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Josef Neumann, ist der erste Solinger Politiker, der für eine Impfpflicht plädiert.

„Die Zeit des Zögerns und Zauderns muss vorbei sein“, sagte er am Mittwoch. Derweil ging die Zahl der neuen Corona-Fälle in Solingen zurück. Am Mittwoch meldete die Stadt 107 Fälle, am Vortag waren es 142. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg hingegen auf 296,5. Neue Todesopfer gab es nicht. Ihre Zahl verharrte bei 213. Von den aktuell 729 corona-positiv Getesteten werden 28 stationär behandelt.