Feuerwehreinsatz in Solingen : Für Video den Notruf gewählt?

Feuerwehreinsatz in Solingen

Solingen Für das perfekte Video eines ausrückenden Feuerwehrwagens soll ein 33-Jähriger in der Klingenstadt laut Polizei den Notruf missbraucht haben.

Der Mann habe sich zuvor gemeinsam mit zwei Minderjährigen und einem jungen Mann am Sonntag vor einer Feuerwache in Solingen aufgehalten, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage zu dem Geschehen mit.