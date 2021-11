Corona-Pandemie in der Klingenstadt : Stadt Solingen meldet weiteren Todesfall

Corona-Pandemie in der Klingenstadt

Helfer testen eine Frau in einem Testzentrum mit einem Schnelltest auf das Coronavirus. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Solingen Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. In Solingen liegt sie aktuell bei knapp 170. Die Stadt meldet zudem einen weiteren Todesfall.

Aktuell sind 377 Personen nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert, 13 Patientinnen und Patienten werden derzeit stationär behandelt. 11.085 Menschen sind wieder genesen. 209 mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher verstorben. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie in Solingen bisher 11.705 bestätigte Fälle gemeldet.

In den letzten sieben Tagen sind insgesamt 271 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 170,2 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben. Am Freitag waren 5,33 Prozent der vorhandenen Plätze auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt.