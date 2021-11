Zusammenstoß im Bergischen : Schwerer Unfall in Müngsten sorgt für Stau

Schwerer Unfall in Müngsten sorgt für Stau

Müngsten Am Mittwochmorgen gegen 6.10 Uhr kam es in Müngsten zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzen und hohem Sachschaden. Es entwickelten sich im Berufsverkehr lange Staus.

Ein 36-Jähriger fuhr der Polizei zufolge mit seinem Ford auf der Solinger Straße in Richtung Remscheider Innenstadt. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Mercedes eines 58-Jährigen zusammen.