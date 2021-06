Altbier-Äquator : Monheims Brauer erinnern an Schlacht von Worringen

Monheim Die Monheimer Brauerei Költ hat zur Erinnerung an die Schlacht von Worringen 1288 ein neues Bier auf den Markt gebracht. Es ist ab Samstag zu haben.

(og) Die Schlacht von Worringen am 5. Juni 1288 gilt als Ursprung der Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf. Die wird bekanntlich nicht nur von Eishockey- und Fußballfans oder Kabarettisten gepflegt, sondern auch an den Theken weitergeführt. Alt oder Kölsch ist dort die Frage, die Monheimer Brauer längst mit „Költ“ beantwortetet haben. Schließlich liegt Monheim direkt auf der Grenze der beiden Bierregionen. Jetzt erinnert die kleine Brauerei, deren Bier längst den Produktionsstandort geändert hat, mit einer neuen Edition an das historische Datum. Mit einer Stammwürze von 12,88 Prozent liegt der Alkoholgehalt nach Ende der Vergärung bei 5,6 Prozent – so stellen die Brauer den Bezug zum Datum 5.6.1288 her. Das passende Etikett liefern sie gleich mit.