Corona-Lage im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt unter 50 – was das für uns bedeutet

Kreis Mettmann Immer weniger Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus, seit Freitag tauchen auch die Nachmeldungen nach Pfingstwochenendes in der Inzidenz-Berechnung nicht mehr auf. Sollte der Kreis Mettmann unter dem Wert von 50 bleiben, können wir mit weiteren Lockerungen rechnen.

Zuletzt lag die Inzidenz im Kreis Mettmann am 14. Oktober 2020 unter der kritischen Marke von 50. Vor acht Monaten meldete der Kreis einen Wert von 45,9. Am Freitag ist die Inzidenz wieder unter 50 gerutscht. Wie das Landeszentrum Gesundheit (LZG) mitteilt, liegt sie nun bei 45,3 (-8,4 im Vergleich zu Donnerstag). Laut Kreis sind 24 Neuinfektionen gemeldet worden. Was genau bedeutet diese Entwicklung jetzt für uns? Wir beantworten wichtige Fragen zu diesem Thema.

Wie bereits zuvor bei Lockerungen wie dem Wegfall der Bundes-Notbremse muss die Lage „stabil“ bleiben. Dafür muss die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter dem kritischen Wert von 50 liegen. Da auch der Samstag als Werktag gilt, darf die Inzidenz im Kreis Mettmann bis Mittwoch, 9. Juni, nicht mehr über die Grenze steigen. Dazu dürfen pro Tag rein rechnerisch im Durchschnitt nicht mehr als 34 Neuinfektionen gemeldet werden. Sollte die Lage stabil bleiben, tritt am übernächsten Tag die zweite Stufe der Corona-Schutzverordnung in Kraft. Für den Kreis Mettmann bedeutet das, dass die Lockerungen theoretisch am Freitag, 11. Juni, greifen könnten. Die „stabile Lage“ muss jedoch zuvor offiziell vom Land NRW bestätigt werden, was aber eine reine Formalie ist.