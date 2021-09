Digitale Verwaltung Langenfeld : Langenfelder Rathaus sucht IT-Fachkräfte

Glasfaserkabel verbinden in einem Rechenzentrum eine Vielzahl von Computern miteinander. Foto: dpa/Matthias Balk

Langenfeld Rat nahm den Beschlussvorschlag zur digitalen Weiterentwicklung der Verwaltung einstimmig an. Es soll ein eigenes IT-Referat gegründet werden.

Die Langenfelder Verwaltung soll moderner werden und treibt deshalb zum Vorteil der Bürger die Digitalisierung voran. In der Sitzung des Rates trugen zwei externe Berater des Unternehmens Partnerschaft Deutschland (PD) aus Berlin Optionen für eine IT-Strategie vor. Die Experten wiesen die Kommunalpolitiker auf ein Problem hin: „Für Fachkräfte gibt es im Rahmen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst nur begrenzte Verdienstmöglichkeiten“, sagte Robert Dietz von PD, einem Unternehmen, das zu 100 Prozent in öffentlicher Hand liegt und an dem die Stadt beteiligt ist.

Die Berater empfahlen, ein eigenes Referat für IT zu gründen und dafür eine Leitung zu suchen. „Wie bekommen wir dann das Personal?“, fragte der FDP-Fraktionsvorsitzende Frank Noack. „Über Geld wird es nicht gehen. Wir haben keine Chance, uns finanziell in Konkurrenz zur Privatwirtschaft zu begeben“, antwortete Christiane Schärfke, Fachbereichsleiterin Zentrale Servicedienste. Die zweite Empfehlung der Experten aus Berlin: Langenfeld solle sich ab Sommer nächsten Jahres an einem öffentlich-rechtlichen IT-Dienstleister als strategischem Partner beteiligen. Das könnte beispielsweise die Regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbh mit Sitz in Aachen oder das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) mit Sitz in Kamp-Lintfort sein. „Nehmen Sie sich Zeit dafür, einen passenden Partner zu finden“, riet Junis Sahib von PD den Anwesenden.