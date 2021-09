Anfrage im Stadtrat : Fahrradverleih in Monheim startet erst im November

Monheim Die Software muss soweit umprogrammiert werden, dass beim Abstellen auch das Abschließen des Hinterrades erfolgt, damit sie wirklich sicher sind.

Sechs bis acht Wochen wird es noch dauern, bis das Fahrradverleihsystem in Monheim tatsächlich an den Start gehen kann. Mit dem Dienstleister T-Systems gebe es Unstimmigkeiten wegen des Schließsystems, sagte Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) auf Anfrage von Alexander Schumacher (SPD) im Stadtrat.

Bisher seien die Leih-Räder nur durch das Einschubschloss am Vorderrad gesichert, das Rad sei aber grundsätzlich noch mit einem elektronisch überwachten Rahmenschloss am Hinterrad ausgestattet. Die Software müsse soweit umprogrammiert werden, dass beim Abstellen auch das Abschließen des Hinterrades erfolge. „Der Dienstleister weigert sich, diese Anforderung umzusetzen“, so Zimmermann. Deshalb wolle man im Rathaus die Programmierung selber ändern und die unterstützende Sicherung einfügen. „Wir müssen ohnehin später das System selber betreiben“, ergänzte der Bürgermeister. „Die Stadt wird auch weitere Updates übernehmen“, weil die Firma „nicht in der Lage ist, das adäquat zu betreuen“. Zimmermann bedauert, dass man diese Erfahrung gemacht habe.