Langenfelder Schützen : Schützenverein Landwehr von 1913 lädt zum Fest ein

Langenfeld Bei dem Schützenverein Landwehr von 1913 steht am Sonntag das Ringen um die Königswürde an. Dazu gibt es Spaß und zwei Festbälle für alle Langenfelder.

Am Wochenende 16./17. Juli könnte eine der längsten Königszeiten der vergangenen 70 Jahre beim Schützenverein Landwehr von 1913 enden: Denn am Sonntag ist nach Jahren der Pandemie wieder das Prinzen- und Königsschießen angesagt.

„Unser Schützenfest ist in diesem Jahr etwas kleiner“, sagt Gabriele Schaub, 1. Geschäftsführerin des Schützenvereins, auch mit Blick auf das 110. Fest, das im kommenden Jahr ansteht.

Das Festprogramm am Samstag, 16. Juli, beginnt um 14 Uhr. Dann stellen sich die Schützen auf der Parkstraße, Ecke Elberfelder Straße auf, um den amtierenden Schützenkönig Fabian Kristen abzuholen. Dabei werden die Vereisnmitglieder von allen Langenfelder Schützenvereinen begleitet. Unter den Klängen des Langenfelder Fanfarencorps geleiten sie den König zum Festplatz an der Schützenhalle Alt Wiescheid 20 b. Dort beginnt um 18 Uhr der öffentliche Festball. Der Eintritt ist frei, DJ Jojo sorgt für die Stimmung in den Räumen des Schützenvereins.