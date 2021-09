Langenfelder Schulprojekt : In der „Extrazeit“ lehrt ein Verein

Langenfeld Schüler der Prismaschule können versäumten Unterrichtsstoff nachholen. Sie treffen sich regelmäßig dienstags. Lehramtsstudenten unterstützen sie.

(elm) In einer Gesamtschule wie der Prismaschule gehört Ganztagsunterricht eigentlich zum Standard. Und auch individuelle Förderung ist Teil der Gesamtschul-DNA. Dass aber seit den Sommerferien 15 Sechstklässler immer dienstags nachmittags die Schulbank drücken, ist dennoch etwas Besonderes. Die Schüler nehmen an dem Projekt „Extrazeit zum Lernen“ teil, mit dem ihnen das „gezielte Aufholen Pandemie bedingter Lernrückstände ermöglicht“ werden soll, wie es aus dem Schulministerium heißt. Die Lehrkräfte kommen von außerhalb. Die Gesamtschule arbeitet hierfür mit dem Verein „Du - Ich - Wir“ aus Erkrath zusammen, der sich zum Ziel gesetzt hat, Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu fördern. Bei seiner Arbeit stützt sich der Verein auf den Einsatz von Lehramtsstudent(inn)en. „Die jeweiligen Klassenlehrer geben vor, was die Schüler nachholen oder üben sollen“, berichtet Vorstandsvorsitzender Dominik Adolphy. Insgesamt sieht er die Aufgabe des Vereins darin, die Kinder zu motivieren, so dass sie nach der langen Phase des Homeschooling wieder Spaß am Lernen entwickeln.