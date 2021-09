Unfall be Autorennen in Langefeld : Autorennen: 19-Jähriger schwer verletzt

Unfall be Autorennen in Langefeld

Langenfeld Im Krankenhaus endet ein illegales Autorennen für einen der beiden Fahrer. An dem Unfall in Langenfeld waren insgesamt drei Autos beteiligt.

Der Thrill von aufheulenden Motoren und rasender Geschwindigkeit ist einem 19-jährigen Leverkusener nicht gut bekommen. Bei einem illegalen Autorennen am Mittwochabend auf der Rheindorfer Straße in Langenfeld ist er schwer verletzt worden. „Das hätte auch tödlich enden können“, sagt Polizeisprecher Daniel Uebber. „Denn er war noch nicht einmal angeschnallt.“ Nach ersten Ermittlungen hat sich der junge Mann mit einem gleichaltrigen Freund ein verbotenes Autorennen geliefert. Dabei ist er mit dem Mercedes Sprinter eines 40-jährigen Mannes aus Thüringen zusammengestoßen.

Laut Polizeibericht rast der Leverkusener gegen 22 Uhr in seinem Golf über die Rheindorfer Straße Richtung Rheindorf. Ein ebenfalls 20 Jahre alter Leverkusener in einem Mercedes C 220 verfolgt ihn – mit einer „atemberaubenden Geschwindigkeit“, berichten Anwohner, die durch lautes Motorengeheul aufmerksam geworden sind. 50 km/h sind dort erlaubt. Die beiden Raser haben die Straße mit gut 130 km/h durchquert.

Zur gleichen Zeit fährt ein 40 Jahre alter Mann aus Thüringen mit seinem Mercedes Sprinter über die Rheinstraße. Als er von dort nach rechts in die Rheindorfer Straße biegen will, nimmt er die Scheinwerfer des Golfs wahr. Da ihm die Entfernung ausreichend erscheint, biegt er mit seinem Fahrzeug rechts ab. Der 19-Jährige braust jedoch rasend schnell heran, zu schnell, kann seinen Golf nicht mehr abbremsen und prallt mit dem Sprinter zusammen. Während der Mercedes einmal um die eigene Achse dreht und auf dem rechten Grünstreifen zum Stillstand kommt, wird der Golf des Leverkuseners nach links von der Straße geschleudert, wo er in der Böschung vor einem Baum landet. Die Anwohner, die den Unfall gehört haben, eilen zur Unfallstelle und rufen den Notarzt. Eine Zeugin leistet Erste Hilfe bei dem schwer am Bein und Arm verletzten Golffahrer und kümmert sich um den jungen Mann, bis ein Rettungswagen eintrifft. Der Fahrer des Sprinters und der Fahrer des Mercedes C 220 bleiben unverletzt. Letzterer hat seinen Wagen noch rechtzeitig abbremsen können und so einen weiteren Auffahrunfall verhindert.