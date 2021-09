Aktion nach Bericht über Probleme bei der Corona-Kontakt-Nachverfolgung. : Gesundheitsamt: „unfaire Anschuldigungen“

Kreis Mettmann Die Belegschaft reagiert mit einer Solidaritätsaktion auf einen Bericht der Rheinischen Post über unhaltbare Zustände in der Behörde.

Landrat Thomas Hendele: „Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie für das Gesundheitsamt und die gesamte Kreisverwaltung eine gewaltige Herausforderung war und ist. Angesichts der dynamischen Entwicklung der Pandemie und der häufig wechselnden Regelungen müssen ablauforganisatorische und personelle Anpassungen sich immer erst einspielen. Und ja, es passieren auch Fehler. Die von einem einzelnen unzufriedenen Mitarbeiter geäußerte unbewiesene und vom Kreis widerlegte ‚Fundamentalkritik‘ entbehrt jedoch jeder Grundlage.“ Dass sich die Rheinische Post von besagtem Mitarbeiter instrumentalisieren lässt, ist bedauerlich genug. Geradezu unverantwortlich sei es jedoch, wenn die Presse es zulasse, dass angebliche Missstände pauschal und zu Unrecht an der Person der Gesundheitsamtsleiterin festgemacht werden und diese damit in ihrer Reputation nachhaltig beschädigt werde. „Ich möchte betonen, dass ich nach wie vor vollstes Vertrauen in die Gesundheitsamtsleitung und die gesamte Mitarbeiterschaft setze. Wenn es dem ‚Whistle-Blower‘ nach eigenem Bekunden nicht darum geht, das Gesundheitsamt in der Öffentlichkeit schlecht zu machen, sondern die Situation zu verbessern, darf man sich allerdings fragen, warum der Mitarbeiter damit nicht im Amt bei Kollegen und Vorgesetzten angesetzt, sondern den Weg in die Presse gewählt hat.“