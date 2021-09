Autodiebstahl in Langenfeld : Homejacking: Einbrecher stehlen Mercedes

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei sucht Täter, die in der Nacht zu Freitag einen Mercedes-Kombi gestohlen haben.

Langenfeld Unbekannte Täter haben in der Nach zu Freitag erst die Autoschlüsssel, dann das Auto gestohlen – während die Bewohner in ihrem Haus hinter dem Richrather See schliefen.

(og) Erst haben die Täter den Schlüssel entwendet, dann das Auto, das vor der Tür steht. Ein klassischer Fall von „home-jacking“. Wie die Polizei mitteilt, sind die unbekannten Täter in der Nacht zu Freitag in ein Reihenhaus hinter dem Richrather See in Langenfeld eingebrochen. Die Täter entwendeten dabei die Schlüssel eines vor dem Grundstück des Eigentümers abgestellten Mercedes, mit dem sie dann vom Tatort flüchteten. Die Polizei hat das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Einbrecher sollen in der Zeit zwischen 1.30 nachts und 5.30 Uhr morgens in das Einfamilienhaus eingedrungen sein, um dort gezielt nach den Fahrzeugschlüsseln des vor dem Haus abgestellten Mercedes Daimler E350d Kombi zu suchen.

Die Bewohner des Hauses, die erst nach dem Aufwachen am frühen Freitagmorgen den Einbruch samt Fahrzeugdiebstahl bemerkt haben, rufen die Polizei. Der rund 60.000 Euro Mercedes E350d ist rund 80.000 Kilometer gelaufen und war zum Zeitpunkt des Diebstahls vollgetankt. Zudem stellen die Beamten bei ihren Ermittlungen fest, dass nicht nur das Fahrzeug, sondern auch das Portemonnaie samt Bargeld der Ehefrau des Fahrzeughalters aus dem Wohnzimmer entwendet worden ist. Wer etwas über den Verbleib des entwendeten Wagens sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Langenfeld zu melden.