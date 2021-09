Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Männer aus Hilden und Heiligenhaus sterben

Kreis Mettmann 87 Neuinfektionen meldet der Kreis Mettmann für Freitag. An der vom Landeszentrum Gesundheit gemeldeten Inzidenz zweifelt der Kreis; denn technisch bedingt hätten Donnerstag keine Zahlen übermittelt werden können.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1025 Infizierte erfasst, 4 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 123 (+4; 10 neu infiziert), in Haan 54 (+1; 5 neu), in Heiligenhaus 57 (-12; 1 neu), in Hilden 115 (+4; 6 neu), in Langenfeld 71 (-9; 6 neu), in Mettmann 55 (-1; 4 neu), in Monheim 85 (-3; 6 neu), in Ratingen 263 (+18; 38 neu), in Velbert 166 (-6; 7 neu) und in Wülfrath 36 (+/-0; 4 neu).