Ehrenbürger von Langenfeld : Erinnerungen an Manfred Stuckmann

Langenfeld „Mit Manfred Stuckmann verliert unsere Stadt einen Menschen, der Langenfeld wie kaum ein Zweiter geprägt hat“, erklärte Bürgermeister Frank Schneider (CDU) nach dem Tod des Ehrenbürgers Ende August.

Es gebe kaum einen Verein oder eine Organisation, in der Manfred Stuckmann nicht Mitbegründer, Mitglied, Vorstandsmitglied, Vorsitzender, Präsident oder Ehrenvorsitzender gewesen sei. Auch die Stadtgeschichte habe dank ihm unzählige Anekdoten und Verzällcher zu bieten. „Langenfeld wäre ohne ihn heute nicht die liebenswerte Stadt, in der wir leben. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir uns unserer Identität bewusst sind“, so Schneider. Manfred Stuckmann wird am Freitag, 24. September, beerdigt.