Langenfeld 540 Schüler suchen Platz an weiterführenden Schulen

Das gelte zum Beispiel auch für die Kopernikus-Realschule. „Monheim zum Beispiel hat keine Realschule. Deshalb muss das KOP auch andere Schüler aufnehmen.“ Auch in Leichlingen gebe es weder Real-, noch Gesamtschule, berichtet er. Auch diese Kinder hätten ein Recht auf eine Schulplatz in Langenfeld. Lüdorf geht davon aus, dass es für vier Langenfelder Kinder potenziell keine Platz an der gewünschten Schule vor Ort geben wird. „Das ist das, was wir jetzt absehen können“, sagt er.