Langenfeld Stadt forciert Schul-Digitalisierung

Der neue IT-Dienstleister Regio IT, mit dem die Stadt 2022 einen Kooperationsvertrag geschlossen hat, soll in diesem Jahr eine Bestandsaufnahme in den Schulen vornehmen und wenn nötig auch dafür sorgen, „dass die Hardware an die Erfordernisse angepasst wird. Das erspart uns langwierige Ausschreibungen und geht in der Umsetzung schneller“, so Lüdorf. Als Ergebnis des Bildungskongresses im vergangenen Jahr soll es Fortbildungsangebote für alle Schulen im Umgang mit iPads geben. „Unser Ziel ist es, den Unterricht an Langenfelder Schulen auf die Zukunft auszurichten.“