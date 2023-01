Finanzamt Hilden Grundsteuererklärung: Die Frist für die Abgabe läuft bald ab

Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023. „Im Finanzamt Hilden wurden bisher 45.540 Erklärungen abgegeben, rund 61,8 Prozent. Die Abgabezahlen haben sich in den vergangenen Wochen mehr als verdreifacht“, erklärt Jürgen West, Leiter des Finanzamts an der Neustraße. „Wir merken es ganz deutlich, dass der Grundsteuer-Endspurt begonnen hat. Mein Aufruf an alle Grundstückseigentümer: Geben Sie jetzt Ihre Grundsteuererklärung ab. Am Dienstag, den 31. Januar 2023, endet die Frist zur Abgabe.“