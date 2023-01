Monheim Bürgerbeteiligung Mängelmelder: Bürgern ist Sauberkeit am wichtigsten

Nach der jüngsten Statistik gingen im vergangenen Jahr 1381 Meldungen im Rathaus ein. Dabei steht die Sauberkeit an oberster Stelle. Allein 333 Hinweise betrafen die Kategorie Abfall und Sauberkeit. Danach folgen Verkehrsangelegenheiten mit 251 und an dritter Stelle die Grünflächen mit 195 Meldungen. In der Kategorie Sicherheit und Ordnung gab es 128 Meldungen, zum Thema Beleuchtung 102 und zu Straßenschäden 86.