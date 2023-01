Monheim Ehrenamt Stadt Monheim sucht 46 Schöffinnen und Schöffen

(elm) Bundesweit werden jetzt die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in Monheim 46 Frauen und Männer, die am Amtsgericht Langenfeld und Landgericht Düsseldorf als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in (Jugend-)Strafsachen teilnehmen.