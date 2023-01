Großseinsatz in Monheim Handwerker finden bombenähnlichen Gegenstand

In Monheim hat am Montagnachmittag ein in einem Bürogebäude aufgefundener verdächtiger Gegenstand einen größeren Polizei-Einsatz ausgelöst. Letztendlich konnte Entwarnung gegeben werden. Gegen 16.30 Uhr hatten Handwerker in einem Bürogebäude an der Straße Frohnkamp, in dem derzeit der Bereich Bauwesen der Stadt residiert, bei Renovierungsarbeiten einen verdächtigen Gegenstand in einer Zwischendecke aufgefunden: und zwar mehrere miteinander verklebte Rohre mit unbekanntem Inhalt. Zudem ragten aus dem etwa 20 mal 25 Zentimeter großen Objekt mehrere Drähte heraus, berichtet Polizeisprecher Daniel Uebber. Da die Bauarbeiter auch einen mutmaßlichen Fernzünder samt Antenne in der Zwischendecke fanden, alarmierten sie die Polizei. Der Gegenstand ähnelte sehr einem selbst gebastelten Sprengkörper.