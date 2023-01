Musikprojekt an der Baumberger Friedenskirche Warum Schlager auch in die Kirche gehören

Diese Idee passt in das Konzept der Baumberger Friedenskirche, an jedem letzten Sonntag im Monat einen Gottesdienst „in anderer Form“ zu organisieren, erläutert Malte Würzbach, Pfarrer der Friedenskirche. In Gemeindemitglied Sascha Klein hat er einen engagierten Mitstreiter gefunden. Jetzt laden die beiden für den 29. Januar um 18 Uhr zu einem Schlagergottesdienst ein. Mitsingen und Mittanzen erwünscht.