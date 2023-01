Diebstahlserie in Monheimer und Langenfelder Kirchen So sichern Gemeinden ihre Kirchen

In den Opferstöcken der christlichen Kirchen stecken meistens nur kleine Geldbeträge. Trotzdem schrecken Diebe nicht davor zurück, die Spendenboxen mit roher Gewalt aufzubrechen und zu plündern. So ist es jetzt wiederholt in den beiden katholischen Gotteshäusern St. Gereon und St. Dionysius geschehen. Allein vier Fälle hat es dort jüngst gegeben. In Langenfeld schlugen die Täter in einem Fall in einer katholischen Kirche zu.