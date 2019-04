Mitmachen : 15 junge Leute sind beim Drei-Länder-Gipfel dabei

Langenfeld/Monheim Interessierte zwischen 17 und 23 können sich für das Treffen vom 18. bis 24. August bewerben.

(gut) Auf junge Leute zwischen 17 und 23 wartet eine einzigartige Gelegenheit: 15 von ihnen dürfen auf Einladung der nordrhein-westfälischen Landesregierung am 18. Internationalen Jugendgipfel im Rahmen des Regionalen Weimarer Dreiecks in Duisburg teilnehmen. Interessierte sollten sich jetzt bewerben. „Gelebte Vielfalt – Engagement für sozialen Zusammenhalt“ lautet das Thema vom 18. bis 24. August. Nordrhein-Westfalen ist in diesem Jahr Gastgeber der französisch-deutsch-polnischen Jugendbegegnung. Insgesamt 45 junge Leute aus Schlesien, Hauts-de-France und Nordrhein-Westfalen verbringen eine abwechslungsreich gestaltete Woche mit Diskussionen, Workshops und Exkursionen miteinander. Arbeitssprache ist Englisch. Interessierte senden ein Motivationsschreiben und einen kleinen Lebenslauf an info@ibb-d.de. Voraussichtlich für den 10. Juli ist ein Vorbereitungstreffen in Dortmund geplant. Nähere Informationen unter www.ibb-d.de.