Mitmachen : Schüler üben Vorstellungsgespräche

Langenfeld/Monheim Das Berufsinformationszentrum bietet für nächste Woche zwei Workshops an.

Jugendlichen, die in diesem Jahr eine Ausbildung oder ein duales Studium suchen, bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Mettmann in den Osterferien zwei Workshops zur Vorbereitung auf Auswahltests und Assessment-Center sowie auf das Vorstellungsgespräch an.