Langenfeld : Landwirte bereiten die Ackerböden vor

Langenfeld/Kreis Mettmann Dabei beschreiten sie als Reaktion auf den Klimawandel auch neue Wege bei der Bodenbearbeitung.

Sind die im Herbst ausgesäten Pflanzen, also Getreide und Raps, gut ins Frühjahr gekommen? Ja, mit kleinen Ausnahmen, sagen Kreislandwirt Martin Dahlmann, Landwirt Josef Aschenbroich, Ortsvorsitzender der Bauernschaft Langenfeld und Johannes Kirchner, Ortsvorsitzender in Mettmann. „Bei den Wintergetreidearten sind die Saaten gut angegangen. Damit hätte man bei den trockenen Bedingungen bei der Aussaat nicht unbedingt gerechnet“, sagt Kirchner. „Der Niederschlag im Dezember und der insgesamt milde Winter haben geholfen. Jetzt haben wir noch etwas gedüngt, um das Wachstum anzuregen“; ergänzt Aschenbroich.

Wie sind die Startbedingungen für die Aussaat der Frühjahrskulturen? Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln, Ackerbohnen, Sojabohnen und Futtererbsen werden jetzt nach und nach ausgebracht, einige Zuckerrüben wurden sogar schon in der sehr milden Witterungsphase im Februar gepflanzt. Aschenbroich will bald Hafer, Sommergerste und Zuckerrüben säen. „Der Mais ist Mitte/Ende April dran, wenn es wieder etwas milder ist. Die Sojabohnen, die ich für meine Hühner als Eiweißlieferant anbaue, müssen noch warten. Da braucht man eine Bodentemperatur von 10 Grad.“

Was für abgestorbene Pflanzen sieht man eigentlich zurzeit auf einigen Äckern? „Das ist die Zwischensaat. Ihre Wurzeln lockern den Boden auf. Die Zwischensaat wird einfach nur stehen gelassen und vor der Aussaat mit einer Flachegge in die oberste Bodenschicht eingearbeitet. Das hilft gegen Ungeziefer.“ An anderer Stelle werde Stroh untergepflügt – aus demselben Grund.

Was für ein Wetter brauchen die frisch ausgesäten Pflanzen, um gut zu wachsen? Ein guter Mix aus Sonne, Wärme und Niederschlägen wäre natürlich ab jetzt wünschenswert, betonen Josef Achenbroich und Martin Dahlmann. Achenbroich wünscht sich insbesondere noch mehr Niederschläge: „Im Untergrund fehlt noch was und wenn Niederschläge, dann nicht nur punktuell, sondern möglichst flächendeckend. Ich befürchte, dass es im April, Mai wieder trocken wird. In den vergangenen Jahren war das so. Aber die Sonne im Moment ist gut für das Wachstum.“ Für die Pflanzung inklusive Vorbereitung ist für jede Kultur eine stabile Hochdruckphase von etwa einer Woche ausreichend. Anschließend sorgen Wärme und Feuchtigkeit für eine schnelle Entwicklung der Jungpflanzen.