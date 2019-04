Unfallschwerpunkt : Autofahrerin übersieht E-Biker in Baumberg – schwer verletzt

Monheim Am Garather Weg/Geschwister-Scholl-Straße hat es schon wiederholt ähnliche Unfälle gegeben.

(gut) An der Einmündung Garather Weg/Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg ist es erneut zu einem Zweirad-Unfall gekommen. Dabei wurde ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt. Laut Polizei war der Mann am Montag gegen 12.45 Uhr auf dem Radweg des Garather Wegs unterwegs. Eine 53-Jährige, die mit ihrem Fiat von der Geschwister-Scholl-Straße auf den Garather Weg abbiegen wollte, übersah den vorfahrberechtigten Senior und erfasste ihn frontal. Der 73-Jährige stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An der Stelle gab es bereits mehrere ähnliche Unfälle. Die Politik hat auch schon über mögliche Gegenmaßnahmen diskutiert.