Jugendkunstschule : Kunstschule will im März starten

Kunstschule will im März starten

Langenfeld Die Jugendkunstschule trotzt der Corona-Krise mit einem kunterbunten Kreativprogramm im Frühjahr und im Sommer. Die Anmeldung im Internet ist gestartet, teilt die städtische Einrichtung mit.

In der Hoffnung, dass im Laufe des Frühjahrs wieder Präsenzkurse möglich sein werden, geht die Jugendkunstschule (JuKu) mit einem neuen Programm an den Start: Die mehr als 50 Kreativangebote sind zunächst online unter www.vhs-langenfeld.de verfügbar. Das gedruckte Heft erscheint voraussichtlich Anfang Februar, so Evelyn Zerbe von der Jugendkunstschule. Die ersten Kurse starten ab dem 12. März, sofern die dann gültige Corona-Schutzverordnung dies zulässt.