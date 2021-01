Radio Rakete Monheim : Rakete-DJ „Hubi“ vermittelt Rockgeschichte

Monheim Der Sojus-Radio-Sender sorgt nicht nur für Unterhaltung und Hintergrundinformationen rund um Musik. Jetzt startet er am Mittwoch, 27. Januar, die Sojus-Charity-Aktion zugunsten von Flüchtlingen.

Huber, Jahrgang 1965, ist erklärter Monheimer Lokalpatriot, der vor seiner Musikbegeisterung im Verein dem runden Leder nachjagte. Mit „London Calling“ von The Clash, „Sign O’ The Times“ von Prince und „Steve McQueen“ von Prefab Sprout verrät Huber dann doch seine persönlichen Top-3-Alben, die stilistisch eine große Bandbreite verraten. Seit den späten Neunzigern hat er als Hubi40 nicht nur im Monheimer Sojus 7, zu dessen Gründungsteam er gehörte, aufgelegt, sondern auch in angesagten Düsseldorfer Party-Locations wie dem Tor 3, dem 3001 sowie dem Zakk, von denen jedoch nur noch letztere existiert. Nach seiner Ausbildung bei Radio Evertz in Düsseldorf trifft er auf Jochen Hülder, 2015 gestorbener Manager der Toten Hosen. Zum Portfolio des umtriebigen Totenkopf-Geschäftsmanns, der Punk mindestens so gut vermarktete wie Sex Pistols-Manager Malcom McLaren, gehörte damals auch das Stadtmagazin Überblick. Hülder erkannte die Ambitionen Hubers und machte den Anzeigen-Akquisiteur zusätzlich zum Musikredakteur des Blatts. „Der eine Job war für den Kühlschrank, der andere für den Kopf“, analysiert Huber heute lakonisch. Auf Conny Schnabel, seinerzeit Chef der Jungen Aktionsbühne (JAB) in Düsseldorf und ebenfalls Musikschreiber beim Überblick, geht übrigens der DJ-Nickname Hubers zurück. „Ich stand sehr auf Reggae-Musik und hatte gerade ein Album der Band UB40 besprochen, als Conny meinte, aus dem Hubi müsse jetzt Hubi40 werden“, erinnert sich Andreas Huber.