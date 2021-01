Corona-Ticker : Die Inzidenz ist leicht gesunken auf 150,8

Das Gesundheitsamt meldet am Wochenende für den Kreis Mettmann vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Der Kreis Mettmann verzeichnet am Sonntag 1263 nachweislich Infizierte, 43 weniger als am Freitag. Gestorben sind eine 86-jährige Frau aus Erkrath, eine 73-jährige Frau und zwei Männer (84 bzw. 90 Jahre) aus Mettmann sowie eine 90-jährige Frau aus Velbert. Damit zählt der Kreis bislang 448 Corona-Tote. Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 95 (-8 im Vergleich zu Freitag/ 6 Neuerkrankungen), in Haan 86 (+14/16), in Heiligenhaus 123 (-2/4), in Hilden 147 (+2/6), in Langenfeld 136 (-5/8), in Mettmann 113 (21/0), in Monheim 51 (-14/0), in Ratingen 190 (+8/18), in Velbert 258 (-7/6) und in Wülfrath 64 (0/2). Als genesen gelten 11.748 Menschen. 135 Covid-19-Kranke sind in einer Klinik, darunter 14 Langenfelder und 9 Monheimer. Inzidenz: um 8,4 Punkte auf 150,8 gesunken.