Konrad-Adenauer-Platz : Spielplatz am Langenfelder Rathaus ist fertig

Spielplatz am Langenfelder Rathaus ist fertig

LANGENFELD Lias ist Spielplatz-Experte. Und wenn sein Daumen beim Ausprobieren der neuen Geräte neben dem Rathaus nach oben geht, dann können die aus dem Fenster blickenden Planer beruhigt sein.

Der Junge ist durch den Holztunnel im Sand gekrabbelt, hat die drehbaren Rollen in Schwung gebracht, durch bunte Fensterchen gelugt, mit der angeketteten Schüssel Sand hochgehievt und zu guter Letzt die Minirutsche getestet.

Die erfolgte Freigabe dieses Spielgeländes schließt die aufwändige Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Platzes ab. Der unmittelbar daneben installierte und im Hintergrund zu sehende interaktive Spielbogen soll nach einer leichten Verzögerung laut Bauleiter Denis Kynast wohl im Februar betriebsbereit sein. Der Stromanschluss sei noch nicht freigeschaltet. Per Knopfdruck und QR-Code per Smartphone wird in Kürze Musik ertönen, die zu dem jeweiligen gewählten Spiel und den jeweils aus dem Lautsprecher verkündeten Bewegungsaufgaben passt.