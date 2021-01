Lesen in Monheim : Verein WiM liefert Bücher für Bibliothek aus

Monheim Medien können heruntergeladen, abgeholt oder nach Hause gebracht werden. Rund 45.000 Medien bietet die städtische Bücherei in Monheim.

Einen aktuellen Einblick in den Bestand der Bibliothek gibt es unter www.bibnet.smartbib.de über den Reiter „Monheim“. Wer möchte, kann die Medien dort einsehen, bei der Bibliothek bestellen und zu einem vereinbarten Zeitpunkt kontaktlos abholen. Medienwünsche werden mit Angabe der Nutzernummer per E-Mail an bibliothek@monheim.de oder unter Telefon 02173 951-4130 entgegengenommen. „Der Abholservice wird aktuell sehr gut angenommen. Deshalb ist es wichtig, dass sich Nutzer für die Abholung einen festen Termin geben lassen“, erklärt Nadja Kläsges, Leiterin der Bibliothek. Für Risikogruppen und Menschen in Quarantäne bietet der Verein WiM – Wir in Monheim – einen Lieferservice an.